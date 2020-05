Bientôt à Table ! : sur Auvio

Potageons, cultivons, c'est si bon

Du jardin à l'assiette, un après-confinement... les mains dans la terre !



Ces semaines de confinement auront vu un engouement du belge pour la chose potagère. Des balcons aux jardins, il s'est mis à semer à tout vent, planter, bêcher, greliner. Les binettes se sont invitées dans cette parenthèse obligée et ont ainsi tracés, dans de nombreux foyers, le dessein d'une nouvelle assiette. Salades, blettes, radis « Made In Potager » le nouveau paradigme alimentaire ? Rêvons, osons, sortons les jardinières pour une alimentation de demain encore plus savoureuse !



Du bon légume direct de nos parcelles domestiques à notre assiette... Le nouveau graal dans nos vies ? Quels bénéfices en tirer ? Nous tenterons d'y voir plus clair, un « éclaircissage » en bonne et due forme avec nos invités du jour :



San Hoon Degeimbre : Chef deux étoiles de « L'Air du Temps »

Benoit Blairvacq : Jardinier visionnaire de « L'Air du temps »

Gabriele Annicchiarico de l'ASBL « Le début des haricots » : Des jardins collectifs pour ainsi recréer du lien, du sens, à travers le potager !



Du vert, de la chlorophylle, un retour à la terre nourricière pour une assiette encore plus goûteuse jusqu'à midi ce samedi !

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS Émission Bientôt à Table !