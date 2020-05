Bientôt à Table ! : sur Auvio

Ce samedi dans « Bientôt à Table ! »

Des appli food et des initiatives Horeca qui en envoient

Le gras, pour le meilleur, rien que le meilleur !

Rencontre avec un wine bourlingueur de l'insolite !



Ces semaines de confinement auront vu émerger des applications web et de nombreuses initiatives Horeca pour ainsi mettre la main sur le meilleur de la gourmandise ! Paniers de légumes, livraisons de bidoche éthique, repas qui en envoient... Comment en ces temps de confinement, toucher du bout des doigts à une alimentation de qualité, éthique, locale ou concoctée par de grands chefs ? Carlo De Pascale nous livrera ses bons tuyaux d'épicurien !



Depuis des décennies, on nous l'assène : « Le gras, c'est mal ! ». Un ennemi qui nous a fait grossir et qui encrasse inéluctablement nos artères. Pourtant, autant le savoir, ce coupable idéal peut aussi se révéler être un stimulateur de goût et de plaisirs extraordinaires ! Démonstration avec le journaliste Victor Coutard qui vient de lui dédier un hommage en bonne et due forme dans son dernier opus « Gras » paru aux Editons les Ateliers d'Argol. Un plongeon dans le bon gras, les beurres au lait cru, le saindoux, les couennes les plus fondantes et les huiles les plus orgasmiques...



Enfin, puisque le confinement nous oblige a de la sédentarité, nous vous emmènerons. Un tour du monde des vignobles les plus étonnants et insolites ou méconnus. Depuis le Japon, en passant par l'Ethiopie, la Bosnie-Herzégovine ou le vin des Mormons dans l'Utah... Notre invité, disciple du dieu Bacchus, Jean Baptiste Ancelot en a fait sa quête ! Un wine explorer intarissable : imaginez, 370 000 km parcourus, 4 ans de voyages, 88 pays visités, plus de 500 domaines à travers le monde et plus de 5500 vins dégustés et répertoriés.... Du plaisir bien charpenté à l'occasion de la sortie de son livre « Wine Explorers, le premier tour du monde du vin » paru chez Omnisciences Eds et créateur de la web TV éponyme !



