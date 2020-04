Bientôt à Table ! : La crise du coronavirus et après…Comment envisager notre assiette de demain ? sur Auvio

La crise du coronavirus et après… Comment envisager notre assiette de demain ? Alors que nous voilà plongés dans le cœur d’une crise sanitaire jamais envisagée, le temps du confinement nous pousse à la réflexion… Ou comment cette crise mondiale que nous vivons peut- elle augurer d’un changement de modèle alimentaire ? « Bientôt à Table » ce samedi laissera la parole à ceux qui voient en cette épreuve, une occasion de se réinventer. De réinventer l’assiette de demain… Certes, il nous faudra compter sur des moments économiques compliqués, mais n’est-ce pas dans le creux de la vague que l’humanité nous dévoile ses capacités à se réinventer ? Cette semaine, la gourmandise se mue en regard… Regard sur ce qui nous attend peut-être demain dans nos assiettes ! Réactions au cœur des cuisines, jardins potagers et ateliers de nos artisans de bouche. Échanges, réflexions et pensées libres avec : Christophe Hardiquest : De la table étoilée « Bon Bon » en Région Bruxelloise. Xavier Anciaux et ses jardins en auto-cueillette Jardin D’OO, à Fernelmont en Province de Namur. L’homme en appelle à une solution à la mousquetaire « Un producteur pour une communauté et une communauté pour un producteur". L’artisan boucher Hendrick Dierendonck : son credo, manger mieux et insuffler encore plus d’éthique dans les métiers de bouche ! Christophe Sancy spécialiste du retail et rédacteur en chef du magazine Gondola. Du panier de la ménagère, au boom des livraisons en passant par les filières locales, incursion dans le fond de nos caddies de crise. Tous en sont convaincus, cette crise va nous obliger à un changement de paradigme alimentaire. Explications et points de vue dans cette émission qui en appelle à une réflexion pour sans doute penser de meilleurs lendemains ! Présentation : Sophie MOENS