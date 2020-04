Bientôt à Table ! : sur Auvio

Ce samedi dans « Bientôt à Table ! »

Lasagnes, ravioles and co... Dans la cuisine de Laura Zavan !

Sortez les mortiers, vive le pesto maison!

De la bagatelle en cuisine, gardons le moral !



Il y a quelques mois, l'équipe de « Bientôt à Table ! » conviait au banquet, la papesse de la cuisine italienne : Laura Zavan. Autrice du célèbre « My Little Italy » devenu best-seller, on lui doit aussi de multiples carnets pratiques : pâtes, pizzas ou lasagnes... Avec passion et fougue, cette passionaria aime à faire partager ses astuces pour une cuisine aux doux accents italiens ! Ce samedi, plongeons dans le cœur de nos farces à ravioles et autres béchamels où viennent se lover feuilles de lasagnes faites à casa !



Le pesto pour le meilleur, rien que le meilleur ! Rien à faire, depuis quelques années, les rayons se garnissent de pots de 1001 façons mais surtout industriels ! « Même que parfois, on y trouve du basilic ! » s'exclament d'ailleurs les puristes ! Alors plutôt que de tourner autour du pot, lançons-nous dans son élaboration ! Conseils avertis et en accent avec Alessandra Pierini, autrice du « Le pesto, 10 façons de le préparer » Ed de l'Epure. Alors, sortez les mortiers, ça va "pestoter" dans les chaumières!



Enfin, en ces temps de confinement qui n'en appellent pas forcément à la bagatelle, incursion au cœur de ces histoires où cuisine et sexualité se rejoignent dans un méli-mélo audacieux ! Expressions, tranches d'histoires, anecdotes sur la chose en cuisine... Pénétration dans les entrailles de sexualité et la cuisine avec Nathalie Helal audacieuse autrice de « Même les légumes ont un sexe » Ed Solar.

