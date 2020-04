Bientôt à Table ! : sur Auvio

Ce samedi dans « Bientôt à table ! »

De l'agneau et des asperges...

...Repas de Pâques (et de confinement ??) de choix !



Certes, cette année, le repas de Pâques aura comme un drôle de goût... Point de grandes tablées et de tribus réunies pour ainsi fêter la fin du carême. Mais c'est décidé, ce grand moment du calendrier ne nous laissera aucune amertume au palais! De l'agneau « Made in Wallonie », aux asperges qui offrent tant et tant de plaisirs croquants, cuisinons-les pour cette édition 2020 ! C'est décidé, ce week-end, nous enverrons brinquebaler nos états d'âme pour nous plonger dans un bain de cuisine salvateur et festif !



Extraits choisis de notre placard gourmand avec le producteur Benoît Frison de la Ferme éponyme à Gibecq, Jean-Philippe Watteyne, chef audacieux et locavore des « Ambassadeurs » et de « Rebelge » sa nouvelle table montoise et Stéphane Longlune maraîcher en Province du Hainaut !



Gigots rôtis aux aulx, asperges de mille et une façons, trucs et astuces...

Une heure de bonheur d'utilité publique ce samedi 11h00 sur La Première en compagnie de Sophie Moens et Carlo De Pascale !

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS Émission Bientôt à Table !