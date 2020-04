Bientôt à Table ! : sur Auvio

Ce samedi dans « Bientôt à Table ! »

En ces temps de confinements, nous voilà à devoir contrer le temps qui passe. Que faire de ces longues heures ? Ce samedi l'équipe de « Bientôt à Table ! » vous convie à une heure de rêverie et de saveurs retrouvées ! Sélection d'extraits choisis entre déambulations gourmandes et plaisir en cuisine !



Du beurre à la confiture, vive le fait-maison ! Comment s'y prendre ? Explications avec deux experts en la matière : le maître beurrier Jean-Yves Bordier, le plus célèbre défenseur de cette matière grasse, longtemps vouée aux gémonies et Lise Bienaimé fondatrice de la Chambre aux confitures ! La passion chevillée au corps, ils nous livreront leurs secrets pour ainsi composer LA tartine anti-déprime du petit déjeuner !



Depuis quelques années, le vignoble de Bordeaux opère un virage vers les démarches raisonnées. Pas évident pour ces terres historiques ancrées dans des gestes et démarches agricoles séculaires. Pour autant, de nombreux domaines opèrent le virage. Découverte du Domaine Emile Grelier, un jardin extraordinaire entre vignes, nichoirs et flacons bien dans l'air du temps...



De la vigne bordelaise aux chais de Cognac, une balade qui nous emmènera dans les entrailles de cette eau-de-vie historique. Depuis les terres de productions aux savoir-faire, comment ces flacons sont-ils élaborés ? Réponse depuis les caves de la mythique Maison Hennessy.



