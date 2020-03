Bientôt à Table ! : Le moral dans les talons ? Filons à la cave ! sur Auvio

Ce samedi dans « Bientôt à Table ! »



Flacons et perles bacchiques s'invitent à table !





En ces temps de confinement, et des journées à n'en plus finir, l'occasion est rêvée de nous plonger dans l'univers du Dieu Bacchus! Vins canailles, vins de soif, vin bon pour le moral, vins natures, vins divins... Autant de nectars et d'histoires, pour ainsi rompre avec une routine devenue plombante pour le moral des troupes.

Instants choisis ce samedi avec quelques perles exhumées de notre cave perso pour un best-off de derrière les fagots!



Au fil des mois, notre table de gourmands aime à accueillir les amateurs de la planète vineuse: ils sont œnologues, sommeliers, écrivains ou historiens et tous, à leur manière, venèrent et adulent le Dieu Bacchus et ses flacons qui nous parlent autant de culture que d'humains, de plaisirs spirituels et terrestres. Ils l'écrivent, le boivent, le dégustent, et l'attendent patiemment vieillir dans les caves, le vin, ils nous le conteront avec passion et brio au fil d'instants sélectionnés pour un shoot de bonheur !



Des vins rosés qui s'invitent sur les tables ensoleillées, aux vins sans sulfites, aux vins historiques, en passant par les vins qui nous mettent du baume au cœur, un best-off d'utilité publique dès 11h00 ce samedi

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS Émission Bientôt à Table !