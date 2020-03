Bientôt à Table ! : Tous confinés à la maison ! Osons les pâtes fraîches sur Auvio

Ce samedi dans « Bientôt à Table ! »



Tous confinés à la maison ! Osons les pâtes fraîches

Umami mon amour

Balade poétique et virtuelle à Olne.



En ces temps tourmentés, plus que jamais, n'en oublions pas la gourmandise ! Une valeur réconfort 100% bien-être !



Les pâtes maison : on s'y met aujourd'hui !

D'après le syndicat agricole Coldiretti, les foyers italiens se remettent au fait-maison : pâtisseries, pain et pâtes fraîches ! Une tendance forte poussée par les mesures de confinement que le pays connait depuis quelques semaines. Et si nous aussi nous y mettions ? Une activité salutaire en ce temps anxiogènes ! Ce samedi : acte 1 de nos ateliers « home made » : les pâtes maison par Carlo De Pascale.



Besoin de réconfort? N'hésitez plus, ruez-vous sur l'umami ! L'uma quoi ? L'umami, la cinquième saveur ! La communauté scientifique s'y intéresse de très près et pour cause, cette étrangeté opèrerait sur nous un attrait irrépressible ! Nous en serions tous fous ! L'addiction guette ? Pas d'inquiétude c'est normal ! Explication avec Fabrizio Bucella, auteur de l'ouvrage « Umami, les secrets de la cinquième saveur » aux Ed Dunod ! Passionnant autant que gouleyant !



Le bonus bonheur : découverte du fromage 100% umami, le parmesan en compagnie de Véronique Socié de la Fruitière !



Balade poétique à Olne.

Ce samedi, Marianne Périlleux nous emmène à travers les ondes à Olne ! Un village au cœur du Pays de Herve. Une région qui recèle tant et tant de pépites gourmandes : lev-gos, confréries et même vins ! Alors à défaut de pouvoir s'y rendre ces prochaines semaines, nous vous y emmenons ! De la poésie et de la rêverie pour les oreilles !

