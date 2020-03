Bientôt à Table ! : sur Auvio

Ce samedi dans « Bientôt à Table ! »

Coronavirus : montée de fièvre dans l'Horeca

Du ni cru, du ni cuit mais du pourri !

Les aliments fermentés s'invitent au banquet.



La nouvelle a fait l'effet d'un tsunami dans le secteur déjà fragilisé de l'Horeca : les autorités fédérales l'ont annoncé jeudi soir, les cafés et restaurants devront rester portes closes jusqu'au 3 avril. Une catastrophe pour le secteur selon la Fédération Horeca Bruxelles. Que faire des stocks de nourriture ? Quels soutiens publics ? Des fonds d'urgences vont-ils être débloqués pour une filière comptant 186 000 salariés et quelques 60 000 patrons ? Comment les chefs et propriétaires envisagent-ils ces prochaines semaines ? Quelles mesures alternatives ? Francesco Cury de chez Racines et du Petit Racines ainsi qu'Anaïs Verijdt de chez Smala, un projet circulaire traiteur à base de produits locaux nous feront part des solutions qu'ils comptent mettre en place.



Selon l'anthropologue Claude Levi-Strauss, nous consommons notre nourriture sous trois formes : crue, cuite et pourrie ! Par pourri, il entend tout ce qui est fermenté ! Incursion ce samedi dans le cœur fondant (et souvent puant) des fromages, sauces poissons, gravlax, vins de raisins aux pourritures nobles, yaourts, saucissons secs, choucroutes et autres tofus (et poilus) chinois... Autant de produits fermentés ou pourris, devenus centraux dans notre alimentation mais pouvant susciter dégoût tout autant que fascination ! Un usage de l'art de la fermentation historique et planétaire relevant de la culture, de l'initiation et de la civilisation. Plongée dans cet univers complexe avec l'autrice Marie-Claire Frédéric. On lui doit l'ouvrage « Pourri » paru aux Atelier d'Argol. Ce livre nous interroge sur la perception de ce qu'est un aliment pourri, comment l'hygiénisme ambiant a faussé cette perception. Il nous montre comment le « pourri » qu'on évacue souvent, peut être considéré comme un élément de la gastronomie à part entière. Passionnant !



Bientôt à Table ! Tous les samedis de 11h à 12h en direct sur La Première

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS Émission Bientôt à Table !