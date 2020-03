Bientôt à Table ! : En direct de la Foire du Livre sur Auvio

Ce samedi dans « Bientôt à table ! »

Emission en direct depuis la Foire du livre de Bruxelles

Des livres, de l'histoire et des femmes





Double exercice ce samedi : parler de livres évidemment mais aussi, en cette veille de la « Journée Internationale des Droits de la Femme », de la gent féminine qui en matière de gastronomie compte désormais, et plutôt deux fois qu'une.



Des livres...



A l'occasion de cette nouvelle édition de la foire du livre, nous aurions pu opérer une sélection de livres cuisine du moment. Ils pullulent, foisonnent, quitte d'ailleurs parfois, à frôler l'indigestion. Reste que dans cette déferlante culinaire, quelques livres font date, devenant même de grands classiques. Des pages écrites par des femmes parfois, pour des femmes souvent, mais qui en disent long sur l'évolution d'un rôle que l'on a souvent voulu leur imposer et qu'il a fallu réinventer! Survol des incontournables avec Carlo De Pascale.



...De l'histoire et des femmes



Certes, il en aura fallu du temps, et tout n'est pas encore gagné, mais la gastronomie doit désormais composer avec la communauté féminine, des agitatrices du goût loin d'être hystériques, des empêcheuses de manger en rond sachant faire plus que la vaisselle, des créatrices d'audaces culinaires qui doivent jouer des coudes dans ce petit monde testostéroné! Vous en doutez ? Incursion au fil des pages et de l'histoire, de la cuisine et de ces femmes qui font avancer la cause culinaire !



Pour nous emmener sur ces chemins d'une gourmandise diversifiée: l'autrice cinéaste Verane Frediani. On lui doit le documentaire « A la recherche des femmes chefs » et les ouvrages « Elles cuisinent » chez Hachette ou « Cheffes 500 femmes qui font la différence dans les cuisines »



Il écrit, romans, recueils de nouvelles, essais et biographies (Simenon, Baudelaire, Rimbaud, Verlaine), on lui doit le « Dictionnaire amoureux de la Belgique » et le revoilà remettre le couvert avec le « Dictionnaire de la gastronomie et de la cuisine belges » paru aux Ed Rouergue. Jean-Baptiste Baronian nous convie pour un vagabondage sentimental et gourmand à travers les spécialités, la littérature gastronomique nationale. Une Belgique de gloutonnerie active et de gaité cordiale qui n'aura de cesse, à travers les siècles, de ripailler et de festoyer ! Mais au fait quelle place pour les femmes ? Ont-elles été bien présentes dans cette épopée gourmande belge?



« Bientôt à table ! » émission en direct depuis la Foire du Livre de Bruxelles, ce samedi dès 11H00.

