Bientôt à Table ! : sur Auvio

Ce samedi dans « Bientôt à Table ! »

La gastronomie française : plongeon dans les marmites de l'histoire

« Du grand restaurant » au « Pavillon Ledoyen » : itinéraire d'un faiseur de goût, Yannick Alléno

Michel Chapoutier : des vins, du terroir, de la passion



Le festin français tout autant que la gastronomie tricolore rayonnent encore et plus que jamais dans le monde. Une tradition de l'excellence qui a passé les siècles, portée par de grands chefs, codificateurs, maîtres sauciers ou édificateurs des arts de la table... Un nationalisme culinaire tout autant qu'une idéologie gastronomique qui en 2020 font encore mouche... Comment l'expliquer ? Plongeons dès 11h00 dans les marmites de la grande histoire de la gastronomie « Made In France » avec Carlo De Pascale.



L'homme vient de réaliser l'exploit de rassembler dans son mythique Pavillon Ledoyen, 6 étoiles ! Yannick Alléno ou l'itinéraire d'un faiseur de goûts devenu l'une des figures emblématiques de la gastronomie française. A la tête d'un empire, le chef n'a de cesse que de réinventer un héritage culinaire laissé par les anciens. Les sauces deviennent extractions, le local devient le graal, l'humain, la clé de voute d'un travail d'orfèvre qui ne tolère aucune approximation... Incursion au cœur de la galaxie Alléno convié au banquet de « Bientôt à table ! ».



Parlez-lui de terroir et d'humains... Il y a fort à parier que notre vigneron du jour vous convie à la dégustation ! Michel Chapoutier, 7ème génération du nom, famille emblématique implantée dans la Vallée du Rhône. Mythique « Maison Chapoutier » bombant le torse sur la Colline de l'Hermitage et ayant essaimé sur les plus beaux vignobles du monde. Des anciens, il a gardé les parcelles... Pour le reste, il n'est pas militant pour rien... Le terroir, il le fait vivre ! La biodynamie pour ainsi révéler l'âme du vin. On ledit militant, engagé, jusqu'au-boutiste... Pas faux, c'est ce qui a sans doute séduit Yannick Alléno devenu le comparse de parcelles au royaume de la Syrah... Discussion au comptoir de l'excellence viticole dès 11H45 !

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS Émission Bientôt à Table !