Bientôt à Table ! : sur Auvio

Ce samedi dans « Bientôt à Table ! »

In vino veritas : brèves de comptoir et ballon de pinard à l'heure de l'apéro

Torgny : ses chefs, ses spécialités, son vignoble



Vin du cru ou de pays, vin d'ici ou d'ailleurs, vin d'honneur ou de derrière les fagots, ce samedi, nous vous convions pour un apéro en mode bacchique ! Le raisin, ses terroirs, ses hommes et son service, moment de partage et brèves de comptoir avec nos experts du jour : Fabrizio Bucella de l'Ecole Inter Wine and Dine et le journaliste Fabien Humbert. Incursion au cœur de nos ballons, flacons et breuvages qui nous invitent à l'ivresse et nous font perdre la tête. Oh vin ! Délicieux supplice...



Balade gourmande à Torgny ! Village le plus méridional de Belgique, figurant sur la liste des « Plus beaux villages de Wallonie » soyez les bienvenus dans le cœur vibrant de notre province luxembourgeoise. Un bâti en pierres jaunes du pays qui font merveille entre les allées de vignes, les adresses gourmandes et les producteurs locaux... Invitation au voyage en compagnie de Marianne Périlleux.

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS Émission Bientôt à Table !