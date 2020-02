Bientôt à Table ! : sur Auvio

Ce samedi dans « Bientôt à Table ! »

« Bois ta soupe ! » C'est bon et de saison !

Trilogie légumière hivernale : carottes, chicons et poireaux s'invitent au festin.

Invendus en GD : ils passent à l'action !



Ce samedi au banquet de « Bientôt à Table ! », de la soupe, de l'action et des légumes de saison !



Les potagers en regorgent : carottes, chicons et poireaux font en cette période de l'année, le bonheur des végéficinados! Alors, pas d'hésitation, déclinons-les de 1001 façons !

Pour les idées soupes, c'est Carlo de Pascale qui s'y collera. En velouté, en potage bien roboratif ou soupette guillerette, pas de limite en cette saison !

Pour les amateurs de partitions légumières, c'est le chef Claude Pohlig s'en donnera à cœur joie pour les cuisiner, les griller, les gratiner ou les sauter...





De l'action ensuite ! Incarnée par ceux et celles, qui au vu des chiffres du gaspillage alimentaire, ont décidé d'agir ! Comment lutter contre ces tonnes de marchandises invendues et finissant à la poubelle ? En imaginant des solutions à portée de main. Du côté de Liège, cela se passe chez Al Binète, une coopérative de produits bio. Produits moches ou en fin de vie, invendus du jour... Les voilà finir en produits cuisinés prêts à manger ! Il fallait y penser et ils l'ont fait. Aventure anti gaspi qui nous sera contée par Paul Mathieu fondateur de l'enseigne.



Du coté des appli', elles ne sont pas en reste : démonstration avec « To Good to go » ! C'est simple, fûté mais il fallait y penser !

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS Émission Bientôt à Table !