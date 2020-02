Bientôt à Table ! : sur Auvio

Ce samedi 08 février dans « Bientôt à Table ! »

De la cuisine qui mijote... Nostalgie quand tu nous tiens !

Cocottes et braisières, réhabilitons-les !

On y mange bien... Très bien ! Les tables du mois.



Nous avons tous dans un coin de la mémoire, ces souvenirs de marmites d'antan et de plats mijotant sur le coin du feu... Coq au vin rouge, bœuf en sauce, poularde lovée entre légumes et sauces onctueuses... Souvenirs d'une maisonnée qui embaumait de cette cuisine réconfort.

Une cuisine « Madeleine de Proust » qui reprend du galon dans ce monde du « toujours plus vite ». D'ailleurs c'est décidé, ressortons marmites, tajines, cocottes et autres braisières. Laissons-nous le temps de prendre le temps ! Laissons fondre nos aliments en douceur, rien qu'en douceur...



Au micro de Sophie Moens, des humeurs partagées avec Carlo De Pascale et des recettes offertes par deux chefs, trublions de la cocotte.



Le premier Christian Constant, a su faire briller son terroir du Sud-Ouest sur les plus grandes tables gastronomiques de France. Du Palace Crillon (et ses deux étoiles) aux tables du Violon D'Ingres, les Cocottes ou du Café Constant, notre homme aime à mettre en avant une cuisine réconfort. Son crédo « La cuisine originelle plutôt qu'originale » ! Démonstration magistrale depuis ses fourneaux parisiens !



Le second, Joël Geismar, tient pour la cuisine qui mijote, une passion chevillée au corps ! Ringarde vous avez dit ? Passez votre chemin car vous risqueriez de le fâcher. Braisières de navarin d'agneau, mijotés fumants et enivrants... L'homme qui mitonne à l'oreille des cocottes nous livrera ses secrets !



Enfin, place à nos tables du mois ! A la faveur d'un top 4, les coups de cœur de l'ami Michel Verlinden, éminence gourmande du paysage gastronomique belge ! Du Vietnam au vegan, de la cuisine de château à la tambouille qui dérouille... Ca va saliver dans les chaumières !

