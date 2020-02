Bientôt à Table ! : sur Auvio

Ce samedi dans « Bientôt à Table ! »

Du bon poulet, on en veut !

Le poulet voyageur : Chicken around the world !



Qu'on le nomme poulet, pollo, kyaatsarr, tavuk ou kotopoulo... Nul n'a plus voyagé, et ce depuis la nuit des temps, que le poulet ! Un globe-trotteur qui a vagabondé depuis l'Inde, son berceau originel, pour ensuite parcourir les océans, migrer en Océanie, Afrique, peupler les Amériques et nos contrées. Depuis 8000 ans, il vole dans les plumes et s'adapte à tous les peuples, cultures, cultes. Il aime à se laisser baigner dans les épices suaves, ne dédaigne pas un rôtissage en bonne et due forme et ne rechigne pas non plus à une marinade de sauce poisson. Le poulet témoigne plus que jamais de la richesse culinaire des pays, de l'histoire des migrations, des hommes et de l'évolution de leur cuisine ! On le dit même au coeur d'une géopolitique mondiale... Et pour ne rien gâcher, nous en sommes, encore et plus que jamais, fous !

Le gallus gallus, un champion de l'acclimatation qui s'adapte à toutes les sauces ! Son histoire, ses exigences culinaires... Voyage de la basse-cour à nos fourneaux, pour le meilleur et rien que le meilleur!



Au micro de Sophie Moens

Mireille Sanchez auteur de la bible « Le poulet voyageur. Chicken around the world » le livre de tous les superlatifs ! Une bible de près de 1000 pages qui s'est vu gratifiée du prix "Best Book of the World".

Marianne Streel Présidente de l'APAQ-W

Pascal Devalkeneer : chef deux étoiles du « Chalet de la Forêt » et de « Amen ».

Humeur du jour servie par l'ami Carlo De Pascale, qui en appelle à la réhabilitation de la volaille de qualité !