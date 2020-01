Bientôt à Table ! : sur Auvio

Ce samedi 25 janvier dans « Bientôt à Table ! »

Du bonheur en cuisine et jusqu'à plus soif !

Vincent Thomaes, un ami qui nous veut du bien !

Vertes forets et générosité locale : balade gourmande à Paliseul





En ces temps moroses baignés d'informations anxiogènes, au cœur d'un climat social, environnemental ou politique explosif... Pas évidement de garder le moral ! Il nous reste cependant un bastion dédié au bonheur : la cuisine ! Un sas de décompression pour un retour au bien-être et à la quiétude. « Chill in the kitchen » ou comment les plaisirs gourmands et la création au plus près des fourneaux demeurent des piliers du bonheur national brut ! Réhabilitions nos cessions culinaires , repartons au marché, épluchons, éminçons, râpons, coupons, chauffons... Et émerveillons-nous, il en va de notre bien-être moral ! Pas convaincus ? Carlo De Pascale nous invitera pour une plongée salutaire !



Impossible d'entrer dans le cœur du Wine Bar Sablon sans en sortir... revigoré ! Une adresse devenue culte et qui pousse une cuisine sans chichis, décomplexée, éthique, humaine, gourmande, roborative... Du plaisir vous en voulez ? Préparez-vous au « shoot » ! Entre produits fétiches, producteurs de chez nous, vignerons du renouveau et recettes simplissimes... Une session gourmande pour ainsi nous redonner l'envie d'avoir envie ! Du sourire aux lèvres et du bonheur gustatif sans modération avec le chef Vincent Thomaes!



« C'est du bon, c'est du Wallon ! » En ce début d'année, Marianne Périlleux du magazine « Les Ambassadeurs » nous invite dans une région à cheval sur le bassin de la Semois et de la Lesse. Destination du jour : Paliseul en Province du Luxembourg ! Là-bas, la gourmandise se fond dans un écrin de vertes forets et de générosité locale !

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS Émission Bientôt à Table !