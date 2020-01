Bientôt à Table ! : sur Auvio

Ce samedi 18 janvier dans « Bientôt à Table ! »

God save the ris, tous en cuisine !

Déclinaison monomaniaque : du chou on en veut !

Les fromages ont aussi des saisons



Ris de veau... il abat ses cartes sur les tables.

Alors que le petit peuple en a longtemps fait son quotidien, les grands de ce monde l'ont érigé en produit phare de la haute gastronomie ! Ris en timbale avec ses morilles, en mode vol-au-vent, accompagné d'huîtres par les chantres de la nouvelle cuisine ou dégorgés à l'envi sur les tables bistrotières, des ambassadeurs de la cuisine tripière qui font malgré tout encore grincer des dents ! Un abat ? Bigre, comment s'en accommoder ? God save the ris, tous en cuisine!



En version frisé, pommé, kale ou de Bruxelles... Le chou pour le meilleur, rien que le meilleur ! Et ne vous fiez pas à son odeur, il offre à qui sait lui rendre honneurs et respect, des plaisirs étourdissants ! Ils sont de saison, ils sont bons... bref, ils sont choux !

Rencontre avec Blandine Vié journaliste gastronomique, autrice du site Greta Garbure et Gwenaël Dubus, maraicher à la Ferme du Peuplier !



Légumes ou fruits, mais de saison ! Le mantra est désormais inscrits dans l'ADN de nombreux consommateurs... Mais ils l'oublient encore trop souvent, les fromages ont, eux aussi leur saison! Possible encore en 2020 alors que l'industrie désaisonnalise à tout va ? Oui et plutôt deux fois qu'une ! Explication avec Véronique Socié du temple des fromages « La Fruitère » !

