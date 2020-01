Bientôt à Table ! : sur Auvio

Ce samedi 11 janvier dans "Bientôt à Table!"

Humeurs gourmandes sous les volutes d'expresso

Le café, une boisson qui ne boit pas la tasse

Wolf: le food market qui fait vibrer Bruxelles!







Rituel du matin pour certains, décliné en petit noir bien corsé, en kawa crémeux de l'après-midi, ristretto, cappuccino ou encore lungo... En version percolateur, capsules ou macchinetta, le café ne boit pas la tasse! Un moment plaisir et une humeur du jour sous les volutes avec Carlo De Pascale!



Le café, un marché planétaire qui aiguise les appétits d'une industrie et une offre désormais pléthorique pour ainsi répondre à une demande mondiale qui explose!

Origines diverses, artistes-baristas orfèvres du grain, cafés d'exception, en capsules, certifiés, équitables et désormais de spécialité, impossible d'y broyer du noir. Mais autant le savoir, le marché offre des visages diamétralement opposés: depuis les choix et traitements des grains, aux torréfactions en passant par les origines ou les rétributions aux producteurs... Comment s'y retrouver? Quelles sont les tendances actuelles? Comment pister les grains qui feront mousse? Eléments de réponses avec Sylvie Looze de la Maison JJ Looze, un maître torréfacteur artisanal belge et Emmanuel Dabin, œnologue du café, barista et torréfacteur.



NY, Paris, Lisbonne et depuis peu Bruxelles, les food market ont le vent en poupe et investissent désormais les villes du monde! Des lieux dédiés au bien manger où cuisines fusions s'offrent aux chalands en quête de découvertes et d'expériences gustatives! Wolf figure désormais dans la liste des "place to be" bruxellois. Ce qu'on y trouve? Un condensé des meilleures cuisines de moment, un marché bio dès ce samedi, et surtout un lieu de convivialité où se sustenter en toute décontraction! Découverte avec son Chief Dreamer Officer: Thierry Goor.

