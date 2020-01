Bientôt à Table ! : sur Auvio

Ce samedi 4 janvier dans « Bientôt à Table ! »

Du gingembre, pour le meilleur... rien que le meilleur ?

50 nuances de saucisses !

La cuisine d'un monde qui change



Une racine devenue en quelques années l'aliment santé par excellence : le gingembre ! Un engouement désormais mondial qui a boosté les productions pour un allié nutritionnel qui se décline au fil des repas healthy ou plus exotiques! Le gingembre, depuis sa culture aux accents parfois intensifs, de la Chine aux productions biologiques, en version fraiche ou sèche, des racines aux huiles... Incursion au cœur d'un produit appelé à devenir phare ces prochaines années !

Notre invitée lui voue un respect absolu et une passion sans commune mesure! De prime abord pas très glamour, elle lui fait même une effet bœuf : l'autrice Emilie Greenberg aime la saucisse, tant et tant qu'elle lui a dédié un opus monomaniaque « J'aime la saucisse » fabrication, origines, recettes, anecdotes... Découverte d'un aliment qui a suivi l'histoire des peuples et reste un dénominateur commun aux cuisines du monde. De Montbéliard à la Morteau IGP, de la chipolata à la pipe d'Ardenne qui nous sera contée par Philippe Bouillon, boucher et Président de la Fédération Nationale des Bouchers... Vous pensiez tout en connaitre ? Détrompez-vous !

Réchauffement climatique, bien-être animal, respect des terres et des hommes... Comment en 2020, à travers nos choix et habitudes alimentaires, pouvons-nous contribuer à un réel changement de paradigme ? Après avoir investigué au cœur d'une industrie agroalimentaire, la journaliste grand reporter Géraldine Meignan a posé sur papier des pistes de réflexions dans « La cuisine d'un monde qui change » Editions de l'Epure. Un essai pour ainsi démontrer que nous aussi, du marché aux fourneaux, nous pouvons changer le planète food et même... beaucoup plus !

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS Émission Bientôt à Table !