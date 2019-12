Bientôt à Table ! : sur Auvio

Ce samedi 28 décembre dans « Bientôt à Table ! »

L'année 2019 : la rétro gourmande!

La vie est nulle sans bulles !

Les tables de l'année !



2019 touche à sa fin et ne nous laisse résolument pas sur notre faim ! En douze mois, que de découvertes, de chefs, de tables et d'initiatives pour ainsi faire avancer la cause du bon goût, du terroir et du produit! Ce samedi, pour ainsi refermer ce millésime gouleyant, l'équipe de Sophie Moens vous propose deux rétrospectives de l'année food : souvenirs de tables, chefs qui ont embrasé la galaxie des épicuriens, marchés, enseignes, engagements citoyens et produits qui ont fait swinguer nos papilles... Coups de cœur emmenés par Michel Verlinden et Carlo De Pascale.



Enfin, parce que la vie est nulle sans bulles, arrêtons-nous sur ces flacons qui font fureur chez le belge : champagnes, cavas (devenus en quelques années leader dans les foyers belges), proseccos et autres crémants... Plongée au cœur de ces flacons qui créent la magie les soirs de fêtes !



Nos ambassadeurs du jour :

Sandrine Goeyvaerts : caviste « La Pinardothèque », autrice et fondatrice de l'association « Woman do Wine »

Patrick Fievez : journaliste spécialisé

Raymond Leroy : fondateur du Domaine des Agaises, des bulles belges de haut-vol

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS Émission Bientôt à Table !