Bientôt à Table ! : sur Auvio

Comme un avant-goût de fêtes ce samedi dans « Bientôt à Table ! »

A J-3, toute l'équipe au taquet avec la crème des chefs afin de vous aider à organiser et préparer LE repas de l'année !



Ce samedi 21 décembre dans « Bientôt à table ! »

Le grand méchant Noël arrive : le burn-out guette !

Préparatifs de réveillon : on s'y met aujourd'hui !

Flacons avec modération mais avec du bon : les conseils



Dans la vie, il y a ceux qui gèrent de main de maître les repas de réveillon.

Il y a ceux, qui comme un marronnier, se font inviter.

Et puis, il y a les autres... Autant d'âmes esseulées, de cuisiniers en errance incapables de faire le tri entre les produits et les recettes qui feront mouche !

Que choisir ? Où acheter ? Et quel budget ? Un choix cornélien...

Ce samedi dès 11h00, l'équipe de « Bientôt à table ! » dresse déjà le couvert !

Au menu du jour : conseils et bons trucs pour un réveillon réussi, pour tous budgets, locavore voire gastronomique !



Depuis l'apéritif pour ainsi ouvrir les papilles avant les agapes, aux entrées bien emmenées, en passant par la volaille à la cuisson parfaite... Comment s'y prendre ? Conseils pratiques, astuces cuisine, petits tours de mains nous seront servis par une jolie brochette de chefs. A chacun des univers, des produits, des approches, mais à tous, une passion à transmettre le bon ! Arold Bourgeois chef de la table bistronomique « Little Paris » en Brabant Wallon, Ludovic Vanackere de « L'Atelier de Bossimé » une table locavore en Province de Namur! Un méli-mélo de gais savoirs distillés autour des bons conseils accords mets/vins du sommelier Jérémie Claes !



Bientôt à Table à l'heure festive, ce samedi 21 décembre sur La Première !

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS Émission Bientôt à Table !