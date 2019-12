Bientôt à Table ! : sur Auvio

Ce samedi dans « Bientôt à Table ! »

Casseroles, poêlons et cocottes... du bon matériel en cuisine !

Pourquoi les spaghettis bolognaise ça n'existe pas ?

Des mangeurs de maquée en Province de Liège !



« C'est dans les vieilles casseroles que l'on fait les meilleures soupes ! » L'adage est bien connu, mais est-il encore à la page ? Entre les cocottes de grands-mères et poêlons increvables face à l'offre actuelle et son matériel à la pointe de la technologie ( Teflon, inox, céramique ou antiadhésif... ) comment opérer les bons choix ? Dans quoi investir ? A quel prix ? Que penser des ustensiles « green » et durables ? Décryptage avec Carlo De Pascale !



« Pourquoi les spaghettis bolognaise ça n'existe pas ? » La question pourrait faire sourire les puristes, pourtant en y regardant de plus près, la voilà existentielle ! Incursion ce samedi dans le cœur de nos croyances populaires et culinaires ! Pourquoi le poulet à la broche n'est pas la panacée ? Pourquoi la découpe des gousses d'ail influence-t-elle sur leur goût ? Pourquoi le liquide de cuisson est-il si important ? Pourquoi trouve-t-on autant de crèmes dans le commerce ? En plus de 700 points, l'auteur culinaire Arthur Le Caisne démonte une série de croyances pour ainsi y apporter réponses ultra-documentées. C'est tranchant, gouleyant, savoureux et d'utilité publique! Incursion sous les couvercles de nos cocottes et salières dès 11h05 !

A lire « Pourquoi les spaghettis bolognaise ça n'existe pas ? » Artur Le Caisne - Ed Marabout.



Enfin, place à notre balade gourmande mensuelle en compagnie de Marianne Périlleux. Destination du jour : Stoumont en Province de Liège. Découverte d'une fromagerie locale, de la bière « la Gleize » et de la Confrérie gastronomique Magneûs d'Makêye (les mangeurs de maquée). C'est du bon, c'est du belge ! Séance salivaire emmenée par notre ambassadrice du bon goût dès 11h45 !

