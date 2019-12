Bientôt à Table ! : sur Auvio

Ce samedi dans « Bientôt à table ! »

La Rouge de Flandre : enfin l'AOP !

La Wallonie à pleines dents

Urbi Leaf : des micropousses Made in Bruxelles !



Après le fromage de Herve, le beurre d'Ardenne, le Vin des Côtes de Sambre et Meuse ou encore le Vin mousseux de qualité de Wallonie, voilà qu'un nouveau produit belge se voit attribué la précieuse AOP: la viande bovine de la race rouge de Flandre ! Une manière pour la Commission Européenne d'appuyer et de mettre en valeur des produits dont la production, la transformation et l'élaboration sont directement liés à une zone géographique. Ce samedi, direction la Flandre occidentale et la région du Westhoek pour une découverte « terroiriste » et carnassière de haut-vol !



La Wallonie à pleines dents ! Quand un journaliste bourlingueur, armé de sa plume, entame un voyage gourmand au cœur de notre région, cela donne un guide hautement savoureux et plein de surprises ! Nouveaux chefs, tables incontournables, maraichers, néo-producteurs, vignerons... Un tour exquis, moelleux et délicieux pour ainsi nous faire découvrir ce que notre belle Wallonie a à nous offrir de mieux ! Démonstration avec René Sépul auteur du guide « La Wallonie à pleines dents » Sh-OpEditions, Arnold Godin de chez « Gustave » à Grez-Doiceau et Gianni Caruso du restaurant « Lucana » à Wanze ! Deux approches de la cuisine, un ancrage au terroir et un amour de notre patrie gourmande... Repas à partager entre amis dès 11h00 !



Cressonnette, fenouil, brocoli ou daïkon... les petites pousses deviendront grandes ! Incursion dans les entrailles du cœur historique de Bruxelles, à un jet de pierre de la Place du Jeux de Balle. Balade souterraine dans un lieu devenu, depuis 2017, le terrain de cultures et d'expérimentations d'Anne Colonval qui a y crée la ferme urbaine : Urbi Leaf. Une cave de micropousses qui entend bien faire parler d'elle, alors que l'agriculture urbaine passe pour devenir une solution de fond aux problèmes alimentaires des décennies à venir !



