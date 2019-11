Bientôt à Table ! : sur Auvio

Ce samedi dans « Bientôt à table ! »

Ça roule pour la boulette

Ça nous goûte : du partage et du plaisir !

Ça s'accorde bien : mets et vins, quand l'alchimie opère !





En version traditionnelle, épicée, asiatique, avec ou sans sauce lapin, en version viandarde ou végé, la boulette ne nous roule pas dans la farine ! Même que ces drôles d'énergumènes parviennent à provoquer chez de nombreux épicuriens, de généreuses extases gustatives ! Boulettes un jour, boulettes toujours, roulement de tambours ce samedi avec Carlo De Pascale !



Quand une bande de gourmand(e)s, plumes à leurs heures, se mettent à écrire sur les plaisirs de la table, cela donne un site qui entend bien nous faire saliver ! « Ça nous goûte » ou les chroniques épicuriennes d'une bande de fêlé(e)s du bien manger qui épinglent tout ce qui se mange, se dévore ou se boit... In fine, cela donne quoi ? Un site indépendant et drôlement appétissant qui nous invite sur les chemins de l'épicurisme décomplexé! Rencontre avec trois de ses plumes et les co-conceptrices du site : Myriam Baya, Florence Hainaut et Sophie Leurquin.



Un casse -tête résolument, des choix pas évidents, un parcours du combattant souvent ... Comment créer une alchimie parfaite entre nos mets et les vins ? Comment imaginer les bonnes associations, rassembler les pièces d'un puzzle entre des goûts aux antipodes parfois ? Faut-il avoir suivi des formations œnologiques pour pouvoir tirer son épingle du jeu ? Fabrizzio Bucella, sommelier, directeur de l'Ecole Inter Wine and Dine et auteur de l'ouvrage : Mon cours d'accords mets et vins : en 10 semaines chrono paru aux Editions Dunod tentera de lever une partie du voile !

