Bientôt à Table ! : Nutriscore, des chefs et des étoiles et des cavistes sur Auvio

Ce samedi dans « Bientôt à Table ! »

Nutriscore : de la poudre aux yeux ou réélle avancée?

Pluie de chefs et d'étoiles

Les cavistes, des prescripteurs de vins d'auteurs



Imaginé par le chercheur Serge Herceberg et introduit en Belgique en août 2018, le Nutriscore est désormais considéré comme une réelle avancée pour le chaland en perte de repères. En 5 lettres et couleurs, le voilà, en un coup d'œil, au fait des indications nutritionnelles d'un produit. La fin (enfin ?) d'un enfumage d'étiquettes illisibles pour le commun des consommateurs ? Ce samedi, nous tentons d'en comprendre les rouages et ses limites avec Carlo De Pascale.



Le Guide Rouge Michelin Belux a dévoilé cette semaine son palmarès 2020. Un bilan en demi-teinte selon les observateurs mais qui aura aussi vu de jolies consécrations dont une étoile pour le duo wallon du Gastronome à Paliseul ou le maintient des deux étoiles pour David Martin de "La Paix"ou Eric Fernez "D'Eugénie à Emilie". Occasion de nous pencher sur le parcours de ces chefs en 2020. Comment envisagent-ils le métier dans un secteur que l'on dit fragilisé économiquement? Comment gérer la pression des guides ? Comment aujourd'hui faire briller cette cuisine qui se doit d'être en phase avec de nouvelles problématiques environnementales ? Et au-delà, comment être un chef aujourd'hui ?

Portraits croisés de cette génération d'orfèvres du goût: Jean Vrijdahs et Sébastien Hankard du « Gastronome » à Paliseul, David Martin de « La Paix » et Eric Fernez de la table "D'Eugenie à Emilie" à Baudour.



Amateurs de bibines, passez votre chemin ! Ce samedi, rendons les honneurs à ces prescripteurs de vins d'auteurs qui font avancer la planète des pinards « qui ont d'a gueule » ! Des connaisseurs de la chose vinique qui tentent de rompre avec des vins standardisés, et souvent, le disent-ils sans âme... Des garants de vins partisans et engagés qu'ils veillent à proposer à toutes les bourses. Dès 11h45, des histoires d'hommes, de savoir-faire, de goûts sincères... avec le co-auteur de l'ouvrage « Cavistes » Ed Nouri Turfu, Patrick Böttcher.

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS Émission Bientôt à Table !