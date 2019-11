Bientôt à Table ! : sur Auvio

Ce samedi 16 novembre dans « Bientôt à Table ! »

Les haricots secs font la fête à l'automne !

Alexandre Stern : l'explorateur du goût

La Gayette du Pays Noir



Borlottis de Toscane, mogettes de Vendée, gigante grec, haricot de Soissons, coco de Paimpol ou encore fondant Faba Asturiana ... Les haricots s'invitent à nos tables! Une large famille de légumineuses qui en version sèche offre une partition alléchante et infinie en ces temps pluvieux et froids ! Séance salivaire offerte par Carlo De Pascale, maître incontesté de la pasta e fagioli qui nous emmènera sur leurs terres de culture et en cuisine !



Alexandre Stern se qualifie comme un sourceur, un découvreur, un chercheur, un collectionneur de produits... Un passionné du bon goût, ou plutôt, de tous ces saveurs qu'il nous faut avoir goûté une fois dans sa vie! Au gré de ses voyages, l'homme enseigne l'art de la réactivation papillesque, pour le meilleur et rien que le meilleur! Une passion compilée dans cet ouvrage ¿L'explorateur du goût¿ Ed Alain Ducasse. Une encyclopédie pour ainsi nous enseigner moult informations sur ce marqueur culturel qui en dit long sur les civilisations, les modes de vies ou les traditions: le goût!



Dès 11h45, Marianne Périlleux nous emmènera pour sa balade gourmande en Wallonie. Ce samedi, cap sur le pays de Charleroi, avec des produits estampillés « pays noir » Découverte de deux spécialités, l'une se mange, l'autre se boit ... C'est du bon, c'est du wallon !



