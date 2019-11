Bientôt à Table ! : sur Auvio

Ce samedi 02 novembre dans « Bientôt à table ! »

Mandarines, clémentines ou citrons: les agrumes nous reviennent

La cuisine romaine de Luana Belmondo

Le Mont d'Or: la vache que c'est bon!



Citronniers, bigaradiers, citrons de Menton, clémentine IGP de Corse, mandarine de Sicile... Difficile de passer à côté de la large palette saisonnière des agrumes. Bombes vitaminiques, shoot d'arômes tantôt acidulés, tantôt sucrés ou plus délicats, les voilà embraser une cuisine pré-hivernale. Découverte des stars du moment avec Carlo De Pascale.



Ville d'histoire, cosmopolite, d'influences diverses, cité patrimoniale autant que gourmande et épicurienne, Rome la Belle, nous convie pour un voyage au coeur de ses entrailles. Déambulation dans ses ruelles et ses trattorias, découverte de ses légumes tout fraichement débarqués de la campagne du Latium en passant par la cuisine dite à la Giudea imprégnée de culture juive... Du Colisée à la Piazza di Spagna ou Navona, balade au coeur de cette ville vibrante en compagnie d'une enfant du pays: Luana Belmondo, cuisinière du clan cinéma, animatrice culinaire et autrice de l'ouvrage "Italia Mia. Luana Cuisine Rome" Ed Du Cherche Midi.



Du pecorino romano aux vertes pâtures du Massif du Haut-Doubs, il n'y a qu'un pas que la fine équipe de "Bientôt à table!" vous proposera! Du côté français ou suisse, découverte de deux productions mythiques mais bien différentes malgré leurs noms prêtant à confusion: Vacherin Mont-D'Or et Mont d'Or. Voyage au coeur de deux emblèmes du Jura en compagnie de Véronique Socié de la fromagerie "La Fruitière".

