Bientôt à Table ! : sur Auvio

La noix en envoie!

Humus et plaisirs d'automne, la cuisine des champignons

Selon l'adage "A la Sainte-Croix, cueille tes pommes et gaule tes noix!" Pas de doute, nous voilà plongés dans la pleine saison des noix. Des bombes nutritionnelles autant que gustatives. Mais autant le savoir, du brou au cerneau c'est tout un univers insoupçonné qui s'offre à nous! Depuis les régions productrices, IGP prestigieuses ou cultures « Made in Belgium », utile d'aller zieuter ce qui se cache dans les noiseraies d'ici ou d'ailleurs! Incursion au cœur de ces merveilles du calendrier automnal avec Carlo De Pascale.



Trompettes de la mort, girolles, cèpes, chanterelles... Comme une bouffée d'humus dans nos assiettes! Une saison réconfort qui nous rappelle combien Dame Nature peut être généreuse et changer le visage de nos assiettes au fil des saisons!

Les champignons s'offrent à nous, alors en cuisine ! Mais ne s'improvise pas roi du champi qui veut : depuis la cueillette aux astuces nettoyage ou cuisine, un chef averti en vaut deux! Explications avec Stefan Jacobs de la nouvelle table "Hors champs" en province de Namur et Pascal Devalkeneer chef deux étoiles du Chalet de la Forêt et d'Amen.



Le rendez-vous mensuel des bonnes tables du moment! Canailles, gastronomiques, sans chichis mais avec talent... Michel Verlinden journaliste bourlingueur nous revient en cette fin de mois avec sa besace remplie de belles surprises. Au fil des provinces, une sélection testée, approuvée et partagée à notre table du samedi!



