Bientôt à Table! Ce samedi incursion dans le coeur gourmand de l'Italie avec Emmanuelle Mourareau autrice du "Dictionnaire délicieux de l'Italie" Ed De l'Epure et Maria Miranda de "Miranda Cucina Italiana" et originaire de la Basilicate. Découverte ensuite de la Route de l'absinthe et du kirsch de Fougerolles en Franche-Comté!