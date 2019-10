Bientôt à Table ! : sur Auvio

Ce samedi dans "Bientôt à Table!"

L'alimentation durable s'invite à Bruxelles!

Pincées de dolce vita dans nos assiettes

Sur la route de l'absinthe et du kirsch : de la Franche-Comté dans les gosiers!





Pour la quatrième année consécutive, Bruxelles Environnement convie les consommateurs de la capitale à tâter, et même mieux, à expérimenter les chemins de l'alimentation durable! Les rencontres Good Food pour ainsi découvrir des acteurs, ambassadeurs ou projets d'alimentation éthiques mais aussi des pistes de solutions à adopter au quotidien, sans contraintes et avec plaisir! Explications avec Carlo de Pascale. Infos : https://www.goodfood.brussels/



De Naples en passant par la Sicile, de la plaine du Pô au Basilicate, des vallées productrices de blés anciens aux régions charcutières, de Modène et son historique vinaigre balsamique en passant par les cantucci de Toscane, crozetti de Gênes ou lard de Colonnata de Carrare... Invitation au coeur de cette Italie délicieuse, gourmande, vibrante, étincelante. Une terre du bien manger, d'art de vivre où se conjuguent histoires et grande histoire entremêlées. Entre souvenirs, nostalgie et gouleyante gourmandise, l'autrice Emmanuelle Mourareau nous invite au coeur de cette Italie fantasmée et rêvée dans son "Dictionnaire délicieux de l'Italie" Ed de l'Epure. Un voyage au cœur de la botte avec, ce samedi, une halte gourmande dans la région de la Basilicate. Guide du jour : Maria Miranda de la table Miranda Cucina Italiana.

Dès 11h45, du glou-glou de Franche-Comté! Et qui s'y colle ce samedi? L'ami journaliste Patrick Fievez. Armé de son courage, il n'a pas hésité a sillonner la Route de l'absinthe depuis Pontarlier pour ensuite tester le célèbre kirsh de la capitale mondiale de la cerise: Fougerolles!

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS