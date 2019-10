Bientôt à Table ! : sur Auvio

Ce samedi dans « Bientôt à Table ! »

De Chasselas ou d'Overijse, mangeons de bons raisins.

Partition automnale autour des cucurbitacées avec le meilleur cuisinier de Belgique 2020 !

Cap sur Viroinval et ses spécialités locales





Tel un marronnier, ce début de saison annonce le retour des raisins grappes dans les étals. De multiples origines, couleurs et saveurs, voilà un fruit qui offre une palette de plaisirs larges et variés. Incursion au cœur de ses cultures d'ici ou d'ailleurs, éthiques ou moins, bons conseils d'achats et dégustations par Carlo De Pascale.



Potimarrons, potirons, pâtissons, courges butternut ou spaghettis... Les champs se parent en ce moment de couleurs flamboyantes et de légumes aussi charnus et dodus que des loukoums. Des cultures maraichères de saison et qui offrent aux gourmands de multiples partitions culinaires. Découverte emmenée par le talentueux chef Gouytois du Mont à Gourmet Nicolas Tournay, fraichement élu « Premier cuisinier de Belgique 2020 » lors du Concours Prosper Montagné.

Les cultures nous seront contées par Frederic Morand créateur des jardins en coopérative « Vert D'Iris » en Région Bruxelloise et Julie Muller de « La tête dans les salades » un projet d'agriculture biologique et paysanne, une production 100% locale à Pont-à-Celles.



Enfin, démarrage d'une collection de balades patrimoniales et épicuriennes avec Marianne Périlleux. Chaque mois, elle nous emmènera par monts et par vaux à la découverte de ces pépites, villages et antres du bien manger. Ce samedi détour par Viroinval et ses villages : ses marchés du terroir et sa tradition de production de l'escavèche et du saumon fumé !

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS