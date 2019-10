Bientôt à Table ! : sur Auvio

Ce samedi dans « Bientôt à table ! »

La GD en marche vers la durabilité : poudre aux yeux ou réelle avancée ?

Du boulevard de l'empereur à la miche de pain : Paul Magnette envoie la fournée !

Pincées de chocolat exquises



A grands relais presse, la grande distribution nous embarque dans ses nouvelles voies de la durabilité. Des géants du secteur qui, à grands renforts de campagnes pub, tentent de se refaire une image plus vertueuse. Produits locaux, producteurs payés au prix juste, tableau « Nutriscore »... de prime abord, un pas en avant pour ainsi rassurer des consommateurs en perte de repères. Dernier exemple en date, le Poulet d'Antan Filière Qualité Carrefour. Garanti 100% belge, du poussin aux éleveurs, une ligne de production pour ainsi rassurer le client. Qu'en penser ? Réelle intention louable et constructive ou enfumage bien marketé ? Décryptage avec Carlo De Pascale.

Le bon pain maison, il en est fou... A ses heures perdues, le bourgmestre de Charleroi et candidat à la Présidence du PS s'adonne même à l'art du pétrissage. Quête des farines à l'ancienne, gestes d'antan, le voilà replonger au cœur de cet aliment fondateur de la civilisation. Du Boulevard de l'Empereur à la miche de pain, Paul Magnette envoie ce samedi la fournée ! Un partage érudit et documenté venant illustrer un livre « Le Chant du pain » Ed La Renaissance du Livre. Une envolée littéraire du meunier au pâton mais aussi une réflexion pour aussi réhabiliter une filière wallonne. Paul Magnette et Jean-Pierre Gabriel (photo reporter) pour ainsi nous servir!



« Levez les yeux vers les cacaoyers suivez les traces des aztèques, rendez grâce à l'Eglise... Croquez la fève, humez ses arômes, mordez dans une tablette, gardez-vous de ses crimes et succombez à ses effets aphrodisiaques... » En près de 300 pages l'autrice Nathalie Helal pose sur papier tout son amour pour le chocolat. A travers son histoire, ses anecdotes ou personnages... Une envolée de haut vol pour cette fève qui n'a de cesse de nous rendre fous ! « Le Dictionnaire exquis du chocolat » Nathalie Helal Ed Albin Michel.

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS