Bientôt à Table ! : sur Auvio

Ce samedi dans « Bientôt à Table ! »

Partition automnale dans nos assiettes : le retour des cèpes

La cuisine zéro gaspi : c'est facile et maintenant !

Acheter autrement ? La Belgique en marche





Tel un marronnier, les amateurs guettent en ce début de saison l'arrivée des cèpes ! Le roi des champignons opère son grand retour dans nos assiettes. En version froide, en méli-mélo poêlé-beurré réconfort ou carrément audacieux enrobé de feuilles de châtaignes... L'imposant et savoureux ambassadeur s'invite à notre table du samedi. Récit champignonesque par Carlo De Pascale.



La cuisine zéro déchet : encore une utopie inatteignable ? Une vague bobo sans réel intérêt ou au contraire, une manière simple de mettre un pied ou plutôt une louche dans la durabilité ? La question sera posée à nos invitées. Toutes, à leurs manières, avancent sur les chemins d'une assiette plus éthique, plus en phase avec les problématiques alimentaires du moment ! Ne leur parlez pas de jeter, mais plutôt de tout cuisiner ! Rien ne se gaspille, tout se savoure ! Démonstration avec ce trio engagé :



Madeline Escafit et Laura Perahia autrices de l'ouvrage en réalité augmentée « Zero Waste. Recettes gourmandes sans gaspillage »

Sonia Ezgulian - journaliste, écrivaine et bloggeuse lyonnaise.



Enfin, dans le fil des balades à travers cette Belgique alimentaire qui bouge et qui innove, découverte ce samedi d'un concept « so in the mood » Bobbi, un lieu de nourriture, de localité, de lien social et même de culture ! C'est à Ittre en Brabant Wallon que cela se passe ! Découverte avec son fondateur : Cédric Gérard et le boulanger à l'ancienne Hervé Van Wayenbergh.



Bientôt à Table ! Tous les samedis 11h00/12h00 sur La Première

www.lapremiere.be

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS