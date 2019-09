Bientôt à Table ! : sur Auvio

Ce samedi dans "Bientôt à Table!"

Le piper nigrum: mélodie en notes poivrées

« Le Vin » by Antoine Pétrus

Des belges plumés: les dernières arnaques du vin.

La frite belge a 175 ans!



Il pimpe, en envoie, arrache selon ses origines, rehausse d'un simple tour de moulin le plus fade des plats. L'or noir de nos placards, le poivre, demeure un incontournable dans notre alimentation. Une épice qui agrémente nos petits plats du quotidien mais dont nous ne savons bien souvent pas grand chose. Des perles aromatiques qui selon les terroirs, moments d'arrachage et savoir-faire, offrent mille et une sensations papillesques! Explications qui ne manqueront pas de piquant par Carlo De Pascale!



Le premier lui a dédié sa vie: le bien nommé Antoine Pétrus. Figure incontournable de la sommellerie mondiale et Meilleur Ouvrier de France, ce passionné érudit, nous livre ses connaissances encyclopédiques dans son livre "Le Vin" Ed EPA/Le Chêne. Occasion de nous faire partager sa vision de la planète viticole en 2019, ses évolutions, son avenir!

Le second aime à enquêter dans les coulisses des chais et vignobles: Fabien Humbert. Dans son viseur: les dernières arnaques dans le vin. Les victimes se font de plus en plus nombreuses. France, Belgique... elles y ont parfois laissé des centaines de miliers d'euros. Et comme un buveur averti en vaut deux, modus opérandi expliqué et conseils pour déjouer les pièges livrés par cet empêcheur de boire en rond !



En écho à la "battle" internationale qui a vu dernièrement s'opposer la belgian fries à la frite Made In France , retour sur l'histoire de ce bâtonnet qui a le don de nous rendre fous! Guide du jour: Pierre Leclercq co-organisateur des cycles "Une recette, un repas, une histoire" à l'archéobistrot du Préhistomuseum de Flémalle.

