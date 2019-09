Bientôt à Table ! : sur Auvio

Ce samedi dans "Bientôt à Table!"

Du vol-au-vent de haut-vol!

L'enseignement Horeca: est-il toujours à la page?





On s'en délecte, on le savoure, on le sauce... Avec ou sans frites, un monument du patrimoine gastronomique qui a survolé la grande histoire du classicisme français, sans y laisser une plume: le vol-au-vent!

Un "crousti-velouté" de choix, qui offre, à qui apprend à le découvrir et à le respecter, des plaisirs à nuls autres pareils.

Ce samedi, l'équipe de "Bientôt à Table!" lui rend tous les honneurs. Et autant le savoir, ne devient pas qui veut, maitre de la bouchée!

Démonstration avec notre équipe de fins limiers du jour:

Cindya Izzarelli qui nous invitera à tourner quelques pages de son histoire.

Les chefs Jean Sévègnes du "Café des Ministères" à Paris et du côté belge, Thomas Algoet des Petits Bouchons. Le premier est désormais considéré comme le digne héritier d'Antonin Carême alors que le second lui rend des hommages poétiques et saisonniers dans son belgo-bistrot canaille!



En 2019, alors que les vocations pour les métiers de l'HORECA se font de plus en plus importantes, que reste-t-il de leurs enseignements? Notre pays souffre-t-il la concurrence des prestigieuses écoles de Lausanne ou Ferrandi? Les formations actuelles sont-elles encore à la page et en phase avec les mutations que connait notre alimentation? Décryptage par Philippe Limbourg, ancien critique gastronomique et observateur de la planète food!

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS