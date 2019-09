Bientôt à Table ! - 07/09/2019

Bruxelles : la gourmande en marche !

De la croquante croquette aux crevettes de compet !

L'adresse food du samedi : des « Gus » qui envoient.

C'est sans doute l'événement gastronomique de ce début de saison et le gratin de chefs bruxellois s'y fixe désormais rendez-vous chaque année. Le festival Eat Brussels entend bien faire briller cette place désormaisforte de la gourmandise. Tables, producteurs, vivier de talents, néo-cantines, démarches au plus près du terroir... Bruxelles envoie valser tous les préjugés pour se la jouer gastronomico-succulente ! Explication avec Carlo De Pascale et Olivier Marette, conseiller gastronomique à VisitBrussels.

Elle croque sous la dent pour ensuite exploser en bouche dans un détonnant « big-bang » crousti-fondant : la croquette crevette, reine incontestable de la cuisine de brasserie, reste pour de nombreux belges une Madeleine de Proust ! Mais ne s'improvise pas roi de la croquette qui veut ! Explications (bisquées ou pas !) à l'occasion du « Championnat de la croquette aux crevettes ». Le tenant du titre,Cédric Mosbeux de Fernand Obb Delikatessen et le chef 3 étoiles Pierre Wynants à notre table pour lever le voile sur cette savoureuse bouchée du répertoire classique !

De la quoi ? De la brassonomie ! Encore un concept dans le vent ?Même pas ! Plutôt un retour aux basics gastro-biérophiles,désormais incarné par le trio de chez « Gus ». Entre effluves de brassins aux orges divers et une cuisine au couteau... Découverte de cette adresse incarnée par Aurélien Godent et les chefs Pierre Baeyens et Jonathan Delhière.

