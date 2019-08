Bientôt à Table ! - 31/08/2019

Ce samedi dans « Bientôt à Table ! »



Du cru, du cru, du cru, du cru, du cru !

La « Battle » du meilleur américain du monde !

Futurs pro de l'Horeca : l'enseignement est-il encore à la page ?



Il demeure un grand classique de la cuisine de tradition : l'américain préparé. Un shoot de belgitude qui aiguise les instincts primaires des plus grands carnassiers.

Repas emblématique de la cuisine de brasserie imaginé par le célèbre Joseph Niels, Madeleine de Proust pour bon nombre d'entre nous, cette préparation nous fait souvent un effet bœuf. Récit par Carlo De Pascale.



Mais au fait, le tartare à la belge, on le prépare comment? Avec ou sans ketchup ? Au couteau ou pas ? Cette semaine, 4 VIP se sont affrontés sur ce terrain glissant : le chocolatier Pierre Marcolini, le comédien Stéphane De Groot, le journaliste gastronomique René Sépul et le chef étoilé (2*) Christophe Hardiquest. Une battle au sommet pour ainsi préparer le meilleur américain du monde (et environs) ! Recettes, palmarès (dévoilé en direct) et récit historique emmenés par cette brochette de redoutables carnivores et l'historien Pierre Leclercq.



L'heure de la rentrée scolaire approche ! A J-2, les futurs professionnels de l'Horeca affutent couteaux et se préparent à des carrières au plus près du bon goût et du bien manger. L'année démarre sur les chapeaux de roues, mais en 2019, comment se porte notre enseignement Horeca ? Comment nos futurs chefs, boulangers, artisans de bouche ou maîtres-d 'hôtels sont-ils formés à ces métiers ? A l'heure où la tracabilité des aliments et les problématiques environnementales s'invitent au cœur de l'assiette, comment ces futurs pro de la cuisine, sont-ils préparés à imaginer, façonner ou créer les assiettes de demain ? Réponses avec l'ancien critique gastronomique Philippe Limbourg.

