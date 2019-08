Bientôt à Table ! - 24/08/2019

Bientôt à Table à l'heure estivale

Ce samedi 24 août, fin d'été dans le Nord-Pas-de-Calais

Balade avec Florent Ladeyn and friends!



Après avoir écumé nos belles provinces wallonnes, l'équipe de « Bientôt à Table ! » vous invite dans le cœur d'une région gourmande pétrie de générosité : le Nord-Pas-de-Calais. Ici, on aime la crevette grise, mais aussi le hareng, on se délecte du Maroilles, de ficelle picarde ou d'endives de pleine terre et le lien au terroir n'a rien d'anecdotique.

Démonstration en compagnie d'un enfant terrible du pays : Florent Ladeyn de l'Auberge du Vert-Mont, du Bloempot et du Bierenbuik dans le centre historique de Lille. Un chef ambassadeur, militant et locavore. Le chef de file d'un art de vivre du nord et qui pousse l'amour de sa Flandre natale à son paroxysme. Une démarche 100% régionale pour ainsi valoriser un terroir et des métiers qui font ainsi vibrer ces terres nordistes.



Florent Ladeyn and Friends :

Florent Ladeyn : chef Du Vert-Mont à Boeschèpe, du Bloempot et de l'adresse canaille du Vieux-Lille, le Bierenkuik à Lille.

Dries Delanote : le « Willy Wonka » de la culture sauvage et maraicher au « Monde des 1000 couleurs » à Dikkebus

Gregory Delassus : Eleveur de la « Ferme du Beau Pays » une démarche pour ainsi remettre des races endémiques sur le plateau bidoche !

Olivier Duthoit de la « Brasserie du Pays Flamand » à Blaringhem. Bières à la betterave, à la tomate et même au petit lait de fromage de chèvre... Une démarche jamais vue, détonante et qui dépoussière le petit monde des fous du fourquet!



Informations :

www.bierkbuik.fr

www.vermont.fr

www.millecouleurs.be

www.fermedubeaupays.com

www.brasseriedupaysflamand.com

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS