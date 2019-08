Bientôt à Table ! - 17/08/2019

« Bientôt à Table » à l'heure estivale !

Nos terroirs ont du bon !

Ce samedi 17 août : Balade en Brabant Wallon



Depuis la campagne cérousienne, en passant par les bords de lac de Genval ou les verdoyantes plaines du Brabant Wallon, incursion ce samedi au cœur d'une terre qui opère sa révolution gourmande ! Des néo-producteurs engagés, des artisans soucieux de faire vivre leurs terres, des vignerons pétris de convictions, des chefs ambassadeurs de traditions locales, la province offre un nouveau visage épicurien ! Balade estivale au cœur d'une région saveurs et qui n'a rien à envier aux terres du sud prisées par les vacanciers !



Avec :

Benjamin Laborie : Chef de « La Ligne rouge »

Martin Volkaert : Jeune chef de l'Amandier.

Ludovic Peeters de l'association ¿Made in BW¿

Vincent Dienst maître de chai du Château de Bousval

Bernard Deconinck de la Ferme de Gentissart



Ce samedi 17 août, rosés de Provence et tartes tropéziennes font place aux « tartes al djote » et autres délicatesses « Made in Brabant Wallon » !



Bientôt à table à l'heure estivale, tous les samedis de l'été 11h00/12h00 sur La Première !

