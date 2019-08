Bientôt à Table ! - 10/08/2019

« Bientôt à Table » à l'heure estivale !

Nos terroirs ont du bon !

Découverte de nos régions durant 8 semaines



Ce samedi 10 août : la Province de Liège





Pays du Péket, de Tchantchès et Nanesse, terre de bocages et de générosité, ce samedi « Bientôt à table ! » dresse le couvert en Province de Liège. Depuis les mythiques boulets, à l'odorant Herve en passant par ses sirops artisanaux et autres recettes puisées au cœur d'un folklore local, de Malmedy en passant Aubel ou par la Cité Ardente... Balade estivale au cœur d'une région de saveurs et d'artisans !

Nos ambassadeurs du jour :

Christophe Pauly du « Coq au champs » à Soheit-Tinlot. Son crédo, la quête du goût enraciné dans un terroir exceptionnel !

Pascal Hennen de la Ceinture alimentaire liégeoise et fondateur de la coopérative « Les Petits producteurs »

Roberto Fernandez des « Vintrépides » et producteur de pastis, gin et rhum made in Liège !

Helena Thomsin productrice depuis 4 générations de sirop artisanal

Olivier Mathonet pisciculteur à Malmedy !



