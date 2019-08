Bientôt à Table ! - 03/08/2019

« Bientôt à Table » à l'heure estivale !

Nos terroirs ont du bon !

Découverte de nos régions durant 8 semaines

Ce samedi, l'équipe de "Bientôt à Table!" dresse le couvert en province du Hainaut!



Après nous être arrêtés en province du Luxembourg à l'occasion de la foire agricole de Libramont, en ce début du mois d'août, l'équipe de « Bientôt à Table ! » dresse le couvert en Province du Hainaut ! Embarquement pour ces terres de traditions où le folklore et la gourmandise font ainsi l'âme d'une région des plus hétéroclite !



Halte gourmande au pays des collines, de la bière de Chimay, de l'escavèche et du porc al berdouille... Des terres épicuriennes emmenées par des artisans pétris de savoir-faire, de chefs « terroiristes » et de spécialités locales qui font merveille dans nos petits plats !



Tour de la région avec notre chef ambassadeur Eric Fernez de la table « D'Eugénie à Emilie » à Baudour, Eric Boschman enfant du pays et spécialiste de nos spécialités locales, Damien Hubert co-fondateur de la Brasserie du Borinage, Dany Derval, initiateur de la coopérative « Farmery's store » à Frameries et Jean-François Reynvoet du Potager des Délices.



Pour retrouver nos ambassadeurs du jour :

-www.fernez.com

- La Brasserie du Borinage

Rue du Calvaire, 21

7300 BOUSSU

Tél : 0476/ 96 81 85

-http://www.potagerdesdelices.be

