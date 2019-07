Bientôt à Table ! - 27/07/2019

« Bientôt à Table » à l'heure estivale !

Nos terroirs ont du bon !

Découverte de nos régions durant 8 semaines

Ce samedi 27 juillet: La Province du Luxembourg



Alors que la grande messe de l'agriculture « La Foire Agricole de Libramont » battra son plein jusqu'à lundi prochain, l'équipe de « Bientôt à Table ! » dresse le couvert en Province du Luxembourg ! Depuis quelques années, elle peut s'enorgueillir d'un renouveau alimentaire. Nouvelle génération de chefs, producteurs, éleveurs... autant de démarches durables et de néo-produits qui lui donne saveurs et couleurs!

Un nouveau visage gourmand résolument tourné vers l'avenir mais aussi pétri de tradition.

Explication avec nos invités ambassadeurs :

Maxime Collard chef deux étoiles de « La Table de Maxime » à Our Paliseul,

Patrick Cornelissen, producteur de mozzarella de lait de bufflonnes « Buffl'Ardenne »

Catherine Tellier de la Petite Foire Alternative de Semel

Denis Amerlynck de la coopérative « Le carrefour paysan » de Libramont et co-fondateur du Réseau Solidairement de la Province du Luxembourg

Francis Dupont, éleveur de truites bio, la « Truite de Freux ».





Pour retrouver nos artisans et ambassadeurs du jour :



www.lapetitefoire.lemap.be

www.foiredelibramont.be

La Truite de Freux : Rue Suzerain 6800, 6800 Libramont-Chevigny

Téléphone : 0497 73 51 01

www.maximecollard.be

www.reseausolidairement.be

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS