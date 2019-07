Bientôt à Table ! - 20/07/2019

« Bientôt à Table » à l'heure estivale !

Nos terroirs ont du bon !

Bientôt à Table dresse le couvert à la côte belge !



A j-1 de la Fête Nationale, c'est un shoot de belgitude que l'équipe de « Bientôt à Table ! » vous propose ! Balade sur les bords de mer, au pays des croquettes crevettes, des cuistax et des embruns marins. Un souffle de nostalgie heureuse et de gourmandise pour cette heure apéritive.

Pour nous emmener entre dunes et stations typiques :

Le boucher star Hendrick Dierendonck, un as du billot et un amoureux de ces terres flandriennes. Depuis les spécialités locales, aux adresses incontournables, balade emmenée par cet enfant terrible du Westhoek.

Corinne et Eddy Dhulster, descendants d'une famille de pêcheurs de crevettes à cheval, une tradition séculaire qui a bien failli disparaitre et propriétaires du « Peerdevisscher » à Oostduinkerke.

Adam Verstraeten de la Brasserie Papegai.

Et Pierre Devriendt de la table « De Oesterput ». Du homard de l'Escaut aux produits de la mer du Nord, l'adresse que les amateurs s'échangent depuis 5 générations !

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS