Bientôt à Table ! - 13/07/2019

« Bientôt à Table » à l'heure estivale !

Nos terroirs ont du bon !

Découverte de nos régions durant 8 semaines



Ce samedi, l'équipe de « Bientôt à Table ! » dresse le couvert en Province de Namur !

Halte gourmande au pays de la fraise de Wépion, du petit-gris, des échassiers , de la flamiche et de la couque de Dinant!

Des terres épicuriennes emmenées par des artisans pétris de savoir-faire, de chefs « terroiristes » et de spécialités locales qui font merveille dans nos petits plats !

Tour de la région avec notre chef ambassadeur Pierre Résimont (2*) de l'Eau Vive, Réginald Michiels de l'Autrucherie du Pont d'Amour à Dinant, François Tonglet de la Brasserie « La Caracole », Pierre-Alexandre Canivez producteur des « Fraises Notre-Dame au Bois » (les véritables fraises de Wépion) et Jérémie Claes spécialiste vins et créateur de la plate-forme Havehalf.



