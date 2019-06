Bientôt à Table ! - 29/06/2019

Ce samedi 29 juin dans "Bientôt à Table!"

Saison officielle des vacances ouverte: le bilan de l'année gourmande.

Tous au jardin: le barbecue, une passion belge

Et en été, on boit quoi?





Depuis quelques jours, des températures caniculaires s'abattent sur notre petit royaume! Un pays de cocagne où d'étranges créatures, testostéronées souvent, vêtues de tenues plus ou moins saillantes et armées de piques, pinces, pinceaux et allume-tout s'adonnent à une activité communautaire salutaire: le barbecue! L'art de la grillade, une passion belge? N'en doutez pas! Démonstration avec deux grands maîtres de cette confrérie nationale des amateurs du BBQ: Benjamin Laborie Grill Master RTBF et Rohan Hennebert, expert du barbecue américain!

En version bidoche, végé, locale, ils nous dévoileront leurs conseils éclairés!



En été, buvez de l'eau! Beaucoup d'eau... Le conseil est plus que jamais d'actualité mais cela serait faire fi de notre attrait pour la chose bachique et les breuvages variés! Vins légers et gouleyants, apéros pep's, boissons qui réveillent nos papilles... Que boire (mais avec modération toujours) sous le soleil? Réponse avec Jérémie Claes, expert vins et co-créateur d'Halvehalf.

