Bientôt à Table ! - 22/06/2019

Ce samedi dans "Bientôt à Table!"

L'olive, le ver est dans le fruit

Les maatjes sont de retour

Les tables de l'été





Star de l'apéro, en version verte, violette ou noir. Entière ou en version tapenade, le belge en est friand ! Symbole du retour des beaux jours et des soirées festives, l'olive remporte tous les suffrages sur nos tables estivales ! En version picholine, kalamata, AOP ou pas, ces belles charnues s'invitent sur notre plateau du jour... Pour le meilleur mais pas que...



L'olive décortiquée de la pulpe au noyau et qui ne nous réserve pas que de bonnes surprises. Incursion au coeur de cette filière aux pratiques parfois étonnantes avec Lionel Baillon réalisateur du doc choc "Olive : le ver dans le fruit »



L'olive de kalamata, souvent considérée comme la Rolls des olives. Un terroir, des traditions, des savoir-faire, découverte sur les terres du Péloponnèse avec Achille Margetis de la Maison Kalios.



Une émission qui ne manquera pas de bons acides gras, puisque les maatjes s'invitent eux aussi! Une saison démarrée il y a quelques jours et qui ravi les amateurs du "Hollandse Nieuwe". Invité: Nick Trachet : Biologiste spécialisé dans le secteur de la pêche et rédacteur en chef de Visaktua.



Il cultive l'anonymat, et au fil des mois, écume notre pays et ses tables. Il croque, teste, goûte, salive... ou déchante parfois, mais il nous revient toujours la besace remplie de bonnes adresses et place to be! Les meilleures à dévorer sans modération, avec Michel Verlinden - critique gastronomique au Vif-L'Express Week-End !

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS