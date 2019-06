Bientôt à Table ! - 15/06/2019

Ce samedi dans "Bientôt à Table!"

Les femmes et le vin en 2019: encore des clichés?

Woman Do Wine

Le Refugees Food Festival: un autre regard sur les migrants





Les clichés sur les femmes ont la vie dure, alors lorsque l'on parle de vins, d'oenologie ou de savoir-faire viticoles, longtemps bastions masculins, les voilà encore (et trop souvent) ressurgir puissance 10!

Mais autant le savoir, en 2019, les femmes comptent plus que jamais dans l'univers vini-viticole! Elles y excellent même! Dignes héritières des Louise Pommery, Élisabeth Bollinger ou de Nicole Bare-Cliquot... Les voilà en action au cœur des vignes et chais ! Explications avec:



Sandrine Goeyvaerts de la "Pinardothèque", autrice et organisatrice de la conférence ¿Woman Do Wine¿

Jeanette Van der Steen du Château Bon Baron: un projet ambitieux dans la vallée mosane. Une culture naturelle pour des vins reflets de leurs terroirs!

Vanessa Wyckmans-Vaxelaire du Château de Bioul dans le namurois. Un château, 11 hectares de vignes, une production désormais biologique et pour couronner le tout, une maitresse de chai Mélanie Chereau!



Un festival de nourriture pour ainsi briser les frontières entre les hommes, et faire du sort des réfugiés un combat de tous, le Refugees food festival démarre dès la semaine prochaine, pour ainsi faire avancer la cause des réfugiés. De nombreuses villes européennes y prendront part pour ainsi remettre un peu d'humanité au coeur d'une problématique centrale! Découverte avec:

Raphael Beaumont du Refugees Food Festival et Abdulrahman Al-Jasem qui a quitté la Syrie en 2014.

