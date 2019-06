Bientôt à Table ! - 08/06/2019

Ce samedi 08 Juin dans "Bientôt à Table!"

La cuisine vegan en question

De la néo-pâtisserie sans gluten et sans sucre, le nouveau graal?





Une fois n'est pas coutume, l'équipe de "Bientôt à Table!" vous invite à la découverte de démarches culinaires "SANS"!

Sans protéines animales,

sans sous-produits issus d'animaux,

sans gluten

sans sucre...

... Mais pas sans goût!



Déprimant? Pas tant que cela! Même qu'aujourd'hui la planète food doit compter sur l'émergence des ces courants alimentaires, qui sans être majoritaires, ouvrent le pan à de nouvelles réflexions sur le contenu de nos assiettes et habitudes de consommation.



Véganisme, "gluten ou sugar free"... Pour des raisons éthiques, nutritionnelles ou environnementales, le virage s'opère chez de nombreux citoyens.

Qu'en penser? Comment et pourquoi ne pas se lancer?



Explications avec

Aymeric Caron: journaliste, essayiste, auteurs de nombreux ouvrages" Vivant", "No steak" "Antispéciste" mais aussi créateur de la web-Tv "Komodo" la chaine dédiée au respect du Vivant.

Nicolas Decloedt: chef de la table "Humus et Hortense" élue meilleure table vegan au monde.

Le chef pâtissier Jean-Louis Barré de St-Aulay.

Chantal Van der Brempt : nutritionniste

Philippe Limbourg - co-créateur de l'enseigne Prétexte, une gamme de produits 100% végétale.

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS