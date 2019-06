Bientôt à Table ! - 01/06/2019

Ce samedi dans "Bientôt à Table!"

La valse des "Concours du meilleur..." Nous prendrait-on pour des cons?

Des ruches en danger...

...et des ruches qui essaiment!



Concours du meilleur vin, de la meilleure pils, mousseux, plat ou restaurant... Depuis quelques années, la presse se fait largement écho de ces concours primant produits, tables ou innovations. Le Saint Graal et un coup gagnant en terme de visibilité médiatique. Mais que se cache-t-il derrière ces redoutables opérations marketing? Décryptage, sans langue de bois, par Carlo De Pascale.



Des abeilles en danger, des ruches qui se vident de leurs butineuses et du miel qui n'a jamais autant rapporté pour quelques acteurs d'une filière désormais mondialisée. Le nouvel or jaune de nos cuisines attire désormais toutes les attentions. Entre inquiétudes bien légitimes de producteurs locaux dont les récoltes s'effondrent et des dollars coulant à flots pour des géants du miel, comment s'y retrouver en tant que consommateur? Explications avec le producteur apiculteur Xavier Renotte de Nectar and Co.



Ruches qui pleurent et ruches qui essaiment, comme un trait d'union, retour sur la succès story du concept "La Ruche qui dit oui". Un réseau lancé en 2011 pour ainsi promouvoir le circuit-court et recréer le lien avec le consommateur. En Fédération Wallonie-Bruxelles, la ruche ne cesse de s'étendre avec de nouvelles abeilles qui y butinent désormais de plus en plus nombreuses. Invitée: Laurence Everard, coordinatrice et responsable à Bruxelles.

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS