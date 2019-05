Bientôt à Table ! - 25/05/2019

Ce samedi dans "Bientôt à table!"

Jamie Oliver, chronique d'une faillite annoncée?

Jardins de chefs: du potager à l'assiette

La vague verte sur les toits





Enfant terrible de la cuisine Outre-Manche, auteur et producteur à succès, Jamie Oliver boit la tasse. Un empire culinaire qui semble vaciller avec des déboires financiers dévoilés cette semaine. Chronique d'une faillite annoncée? Les observateurs s'interrogent alors que quelques 1000 emplois semblent menacés. Mais comment expliquer cette descente aux enfers de cet as médiatique de la cuisine et qu'en retenir? Décryptage avec Carlo De Pascale.



Avec la vague légumière, le besoin de traçabilité et de localité des produits, nombreux sont les chefs à désormais cultiver leurs propres légumes dans leurs jardins.

Depuis René Redzepi, à Eneko Atxa au Pays-Basque, en passant par Robin Gill à Londres, Magnus Nilsson en Suède ou Christopher Kostow dans la Napa Valley aux USA... Le métier de cuisinier reprend racines au potager. Plongée ce samedi au coeur des pratiques de ces chefs qui font des binettes et grelinettes leurs précieuses alliées en cuisine!



Nos chefs ambassadeurs:

Participation exceptionnelle de Michel Bras chef (3*) de l'Aubrac père fondateur de la mythique recette nature "Le Gargouillou" un hymne au jardin potager devenu légendaire dans le monde!

Pascal Devalkeneer: chef (2*) du Chalet de la Forêt.

Sang-Hoon Degeimbre: chef (2*) à l'Air du temps à Liernu

Benoît Blairvacq: jardinier découvreur et infatigable de l'Air du Temps.



A Lire: "Jardins de Chefs" Histoires et recettes de la graine à l'assiette. Ed Phaidon.



La vague verte déferle sur les toits! L'urbanisation et le manque de terres obligent depuis quelques années à repenser le concept de potager! Certains n'hésitant désormais plus à les placer sur les toits! Parmi les précurseurs, l'entreprise belge Peas and Love, une succès story qui fait des émules à l'étranger et qui permet aux citadins de récolter sur leurs propres parcelles mises en location!

Explications avec Jean-Patrick Scheepers son co-fondateur!

